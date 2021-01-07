Z Архив новостей новости
5 0 6 1
13:04, 07 января 2021

В России за сутки, по данным оперативного штаба, выявили более 23,5 тысяч заболевших коронавирусом

В России за сутки, по данным оперативного штаба, выявили более 23,5 тысяч заболевших коронавирусом. Одновременно ведомство сообщило уже о превышении психологической отметки по умершим от COVID-19.

Лидером по заболеваемости остается Москва – в городе выявили почти 5 тысяч новых случаев коронавируса за день. В Санкт-Петербурге – около 3 тысяч заразившихся коронавирусом, в Подмосковье – чуть более 1200. Следом по приросту идут Нижегородская, Воронежская, Ростовская и Свердловская области, а также Красноярский край. Выздоровело за сутки примерно столько же, сколько было выявлено заболевших – свыше 23,5 тысяч. Умерло же за день около 500 человек. А общее число скончавшихся от коронавируса за все время эпидемии, как утверждают в оперативном штабе, превысило 60 тысяч человек.

При этом данные расходятся со статистикой других федеральных ведомств. Так, по сведениям Росстата, уже к концу ноября COVID-19 стал непосредственной причиной смерти почти для 65 тысяч россиян, а всего к тому моменту скончалось более 116 тысяч человек с коронавирусом. Расхождения в статистике власти объясняют разными методиками подсчета. При этом общая избыточная смертность в прошедшем году без учета декабря, по данным все того же Росстата, составила 230 тысяч человек.

Всего, по официальным данным, в России выявлено свыше 3 млн 330 тысяч случаев коронавируса.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американская демократия захромала на обе ноги Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно — утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим…

5 119 6 5766 09:35
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новый год – праздник свободы На Новый год у нас происходит то же самое. Только в качестве ритуальных блюд у нас оливье, «шуба», холодец в обязательном наборе, и в желательном – мандарины и бутерброды с икрой…

5 131 6 10881 01.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Печать Богдана Эти времена купированной истории давно прошли. Однако знают ли сегодня – что в России, что Украине — о зверствах самого знаменитого украинского гетмана, поминают ли их? Да ничуть! Резал евреев? Вырезал десятки тысяч? Ну и что! Это ж евреи!..

5 116 6 10330 06.01
Голосование
5 59 6 7141 05.01
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания…

5 229 6 41234 01.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру и порядку Трамп призвал протестующих в Вашингтоне к миру и порядку «У нас были выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать наших замечательных людей от закона и порядка»...

5 42 6 5580 00:32
8читать ;смотреть
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Outer Russia: «внешняя Россия». О новой российской эмиграции Большинство — люди русского языка и культуры, перебравшиеся жить за границу, но неравнодушные к судьбе своей исторической родины…

5 243 6 35777 06.01
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

«Слухи о вероятном нападении на СССР считаю неправдоподобными…» Сегодня не все хотят вспоминать о просчетах Сталина, которые повлекли за собой поражения Красной армии летом и осенью 1941 года, трагедию миллионов наших военнопленных и граждан, оказавшихся на оккупированной территории…

5 371 6 58276 04.01
Блоги

Борис Акунин писатель

Год на необитаемом острове А что небывалого в минувшем году делали вы?..

5 140 6 43915 31.12
Новости

Самолет, на котором, согласно расследованию ФБК, передвигается супруга экс-премьера Медведева Светлана, летал в Лондон Об этом свидетельствуют данные сервиса ADS-B Exchange, на которые обратило внимание интернет-издание «МБХ медиа»...

5 41 6 29286
Новости

фото: Susan Walsh / ТАСС Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах До этого обе палаты американского парламента отклонили возражения на утверждение итогов голосования в штатах, где команда Дональда Трампа оспаривала победу Джозефа Байдена…

5 32 6 5392
Новости

фото: Климентьев Михаил / ТАСС Владимир Путин появился на Рождественской службе в храме без маски и перчаток Владимир Путин на улице подходит к священнослужителю, длинное крепкое рукопожатие – оба без перчаток…

5 36 6 6405
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

И как только американцы справляются? Нет никаких «федеральных округов» и полпредств. И президент не может снимать губернаторов «по утрате доверия»...

5 589 6 107517 02.01
Интервью Особое мнение

Дмитрий Гордон гость: Дмитрий Гордон украинский журналист

Не исключено, что в Украине нашлись люди, которые выполняли заказ людей из России и Беларуси…

5 65 6 12632 06.01
#слушать 37:02 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Протесты в Вашингтоне Протесты в Вашингтоне Число жертв беспорядков в Вашингтоне увеличилось до пяти. Как сообщил глава полиции города, четыре человека скончались в ходе протестов в Вашингтоне. Обстоятельства их гибели не уточняются…

5 167 6 33347 06.01
8читать ;смотреть
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Ожидания и реальность — 2021 Это давление, разумеется, будет сохраняться — и учитывая антироссийскую риторику новой американской администрации мы увидим немало интересных попыток взорвать ситуацию вблизи от российских границ…

5 34 6 7240 04.01

Популярное за неделю

Новости

На фоне ночных событий в Вашингтоне в сенате поменялся расклад сил По предварительным данным, контроль за ним возьмёт демократическая партия…

5 9 6 10829
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путин себе подарок уже сделал: подарил себе кучу безумных законов, согласно которым всё население страны можно объявить иноагентами или врагами народа, как оно по-старому…

5 106 6 95584 02.01
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 59 6 7190 05.01
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Главный итог года — Кремль проиграл. Пустые поздравления Ну вот зачем запись с ним ставят под бой курантов? Ну вот почему нельзя днём поздравить и не смущать собой россиян за пять минут до наступления Нового Года? Выложите в сеть…

5 175 6 445949 31.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путинская Россия — Уроды, законы, Госдума, попы, Навальный, вытрезвители и ЛТП Путинская Россия — Уроды, законы, Госдума, попы, Навальный, вытрезвители и ЛТП Тут много всего, несмотря на то, что публика еще лежит рожами в салатах и к реальной жизни не вернулась. Путинская Россия сообразила, что без уродов ей не выжить…

5 91 6 109503 04.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8934250
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4756361

Сегодня в эфире