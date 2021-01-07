В России за сутки, по данным оперативного штаба, выявили более 23,5 тысяч заболевших коронавирусом. Одновременно ведомство сообщило уже о превышении психологической отметки по умершим от COVID-19.

Лидером по заболеваемости остается Москва – в городе выявили почти 5 тысяч новых случаев коронавируса за день. В Санкт-Петербурге – около 3 тысяч заразившихся коронавирусом, в Подмосковье – чуть более 1200. Следом по приросту идут Нижегородская, Воронежская, Ростовская и Свердловская области, а также Красноярский край. Выздоровело за сутки примерно столько же, сколько было выявлено заболевших – свыше 23,5 тысяч. Умерло же за день около 500 человек. А общее число скончавшихся от коронавируса за все время эпидемии, как утверждают в оперативном штабе, превысило 60 тысяч человек.

При этом данные расходятся со статистикой других федеральных ведомств. Так, по сведениям Росстата, уже к концу ноября COVID-19 стал непосредственной причиной смерти почти для 65 тысяч россиян, а всего к тому моменту скончалось более 116 тысяч человек с коронавирусом. Расхождения в статистике власти объясняют разными методиками подсчета. При этом общая избыточная смертность в прошедшем году без учета декабря, по данным все того же Росстата, составила 230 тысяч человек.

Всего, по официальным данным, в России выявлено свыше 3 млн 330 тысяч случаев коронавируса.