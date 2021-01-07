Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что события в Вашингтоне вызвали у нее гнев и печаль. Она отметила, что очень сожалеет, что президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение на выборах и подчеркнула, что сомнения в итогах голосования и сделали возможными штурм Конгресса, — передает РИА Новости.

В свою очередь, британский премьер Борис Джонсон назвал позорными действия сторонников Трампа, которые ночью ворвались в здание Конгресса США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал события в Вашингтоне шокирующими. С призывами к мирной передаче власти в Америке выступили в соцсетях главы правительств ряда стран Европы, а также Канады и Австралии.

Четыре человека погибли в результате столкновений в здании Конгресса в Вашингтоне, — сообщили в городской полиции. Пострадали, по данным властей, по меньшей мере 14 полицейских, двое госпитализированы. Задержано более 50 человек.