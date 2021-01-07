Американский конгресс окончательно утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. Процедура, прерванная из-за беспорядков и штурма Капитолия сторонниками действующего главы государства Дональда Трампа, завершилась.

Джо Байден получил 306 голосов выборщиков. Дональд Трамп – 270 голосов. Таковы официальные результаты голосования, их озвучил вице-президент Майк Пенс, таким образом подведя итог спорам вокруг ноябрьских выборов – у республиканцев больше нет конституционных возможностей оспорить победу Байдена. Он объявлен президентом США и вступит в должность 20 января. Трамп, отказавшийся признать итоги выборов, уже пообещал, что в этот день произойдет упорядоченная передача власти. При этом он отметил, что пусть это конец, цитата, «величайшего первого срока президентства в истории», это лишь начало борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой.

Заседание Конгресса по утверждению голосов выборщиков, обычно формальная рутинная процедура, занимающая около часа, на этот растянулась из-за возражений республиканцев, которые использовали последний шанс, чтобы оспорить результаты. Обсуждение проходило на фоне беспрецедентных беспорядков, завершившихся штурмом Капитолия.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября, с тех пор Трамп и его сторонники добивались пересмотра результатов, в том числе в судах. Трамп утверждает, что Байден победил благодаря фальсификациям.