Патриарх Кирилл заявил, что со стороны властей Белоруссии были случаи неоправданного насилия. При этом предстоятель РПЦ подчеркнул, что и со стороны протестующих тоже были проявления радикализма, — приводит его слова из телеинтервью агентство ТАСС.
По данным белорусских правозащитников, за полгода протестов после президентских выборов, на акциях протеста были задержаны в общей сложности более 33 тысяч человек, возбуждены свыше 900 уголовных дел.
Патриарх Кирилл заявил, что со стороны властей Белоруссии были случаи неоправданного насилия
Патриарх Кирилл заявил, что со стороны властей Белоруссии были случаи неоправданного насилия. При этом предстоятель РПЦ подчеркнул, что и со стороны протестующих тоже были проявления радикализма, — приводит его слова из телеинтервью агентство ТАСС.