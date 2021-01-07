Патриарх Кирилл заявил, что со стороны властей Белоруссии были случаи неоправданного насилия. При этом предстоятель РПЦ подчеркнул, что и со стороны протестующих тоже были проявления радикализма, — приводит его слова из телеинтервью агентство ТАСС.

По данным белорусских правозащитников, за полгода протестов после президентских выборов, на акциях протеста были задержаны в общей сложности более 33 тысяч человек, возбуждены свыше 900 уголовных дел.