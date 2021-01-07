В России от коронавируса, по данным оперативного штаба, умерли более 60 тысяч человек. Суточный прирост смертей составил 506, накануне было 445. При этом Росстат еще в первой половине декабря, напоминает сетевое издание Медуза, объявлял, что от коронавируса в стране умерли почти 79 тысяч человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова объясняла расхождение данных правительственного оперативного штаба и государственной службы разными методиками подсчета. Всего избыточная смертность за 2020-й, по данным Росстата, составила 230 тысяч человек.