Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. После вынужденного перерыва из-за штурма здания парламента сторонниками Дональда Тампа, законодатели продолжили заседание и завершили его уже под утро по местному времени.
Это был последний шаг подведения итогов выборов. Дональд Трамп пытался оспорить свой проигрыш в судах, но более 60 исков были отклонены, а затем он настаивал, что вице-президент Майк Пенс, как глава Сената, якобы может не учитывать на заседании по утверждению выборов голоса выборщиков от некоторых штатов. Ряд СМИ называют эти утверждения Трампа ложными.
Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах
Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. После вынужденного перерыва из-за штурма здания парламента сторонниками Дональда Тампа, законодатели продолжили заседание и завершили его уже под утро по местному времени.