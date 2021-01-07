Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. После вынужденного перерыва из-за штурма здания парламента сторонниками Дональда Тампа, законодатели продолжили заседание и завершили его уже под утро по местному времени.

Это был последний шаг подведения итогов выборов. Дональд Трамп пытался оспорить свой проигрыш в судах, но более 60 исков были отклонены, а затем он настаивал, что вице-президент Майк Пенс, как глава Сената, якобы может не учитывать на заседании по утверждению выборов голоса выборщиков от некоторых штатов. Ряд СМИ называют эти утверждения Трампа ложными.