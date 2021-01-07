Дональд Трамп, как передают американские СМИ, пообещал 20 января передать власть Джо Байдену. В заявлении президента говорится, что он полностью не согласен с результатами выборов и что это конец величайшего первого президентского срока в истории, но это только начало его борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой.

Как отмечает телеканал CNN, Трамп повторил свои заявления о выборах, которые канал называет ложными и которые, по его оценке, спровоцировали сторонников президента на штурм Капитолия. Десятки людей ворвались в здание Конгресса, когда он начал утверждать результаты президентских выборов. В столкновениях, по данным полиции, погибли 4 человека. Больше 10 полицейских пострадали. В правоохранительных органах заявили, что в штаб-квартирах обеих партий в здании Конгресса были найдены самодельные бомбы.