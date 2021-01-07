Дональд Трамп, как передают американские СМИ, пообещал 20 января передать власть Джо Байдену. В заявлении президента говорится, что он полностью не согласен с результатами выборов и что это конец величайшего первого президентского срока в истории, но это только начало его борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой.
Как отмечает телеканал CNN, Трамп повторил свои заявления о выборах, которые канал называет ложными и которые, по его оценке, спровоцировали сторонников президента на штурм Капитолия. Десятки людей ворвались в здание Конгресса, когда он начал утверждать результаты президентских выборов. В столкновениях, по данным полиции, погибли 4 человека. Больше 10 полицейских пострадали. В правоохранительных органах заявили, что в штаб-квартирах обеих партий в здании Конгресса были найдены самодельные бомбы.
Дональд Трамп, как передают американские СМИ, пообещал 20 января передать власть Джо Байдену
Дональд Трамп, как передают американские СМИ, пообещал 20 января передать власть Джо Байдену. В заявлении президента говорится, что он полностью не согласен с результатами выборов и что это конец величайшего первого президентского срока в истории, но это только начало его борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой.