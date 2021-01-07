В результате обрушения льда на водопаде в Камчатском крае погиб человек. Есть раненые.

Ледяная глыба упала на группу туристов на Камчатке. Как объявили в МЧС, трое из них пострадали и один скончался.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на врачей уточняет, что два участника группы, в том числе несовершеннолетний, госпитализированы. В частности, мальчик 2010-ого года рождения получил травмы головы, позвоночника и грудной клетки. Сейчас он находится в реанимации. Отец ребёнка также в больнице. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Обрушение ледника произошло на Вилючинском водопаде. Это место расположено в сорока километрах от Петропавловска-Камчатского. Оно считается одной из туристических достопримечательностей региона. Как сообщали очевидцы, пострадавших пришлось доставать из-под завалов. По данным властей на месте происшествия были еще несколько групп туристов. Им удалось выбраться самостоятельно.

В правительстве края объявили, что поисково-спасательная операция уже завершена. МЧС проводило её в том числе с помощью вертолёта МИ-8.

По факту произошедшего проверку начали в Следственном комитете Камчатского края.