Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о введении режима ЧС в Токио и трех ближайших префектурах. Новые ограничения будут затрагивать 37 миллионов человек. Ресторанам и барам рекомендовано прекращать подачу спиртного в 7 часов вечера, для служащих компаний потребуется удаленная работа, при этом закрытие школ не предусматривается, — передают РИА Новости. Режим ЧС начнет действовать завтра.
2021-01-07T12:04:36+03:00
2021-01-07T12:16:13+03:00
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12:04, 07 января 2021
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