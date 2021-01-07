Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о введении режима ЧС в Токио и трех ближайших префектурах. Новые ограничения будут затрагивать 37 миллионов человек. Ресторанам и барам рекомендовано прекращать подачу спиртного в 7 часов вечера, для служащих компаний потребуется удаленная работа, при этом закрытие школ не предусматривается, — передают РИА Новости. Режим ЧС начнет действовать завтра.