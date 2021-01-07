Конгресс США, несмотря на беспорядки, утвердил избрание Джо Байдена президентом страны. Заседание обеих палат завершилось глубокой ночью по местному времени на фоне введенного в Вашингтоне комендантского часа и режима ЧС.

Процедура была прервана сторонниками Дональда Трампа, которые штурмовали Капитолий.

Публика, собравшаяся на Капитолийским холме по призыву пока еще действующего президента США, была крайне разношерстной – и, судя по одежде, в которой пришли некоторые из протестующих, подготовленной. Как следует из фотографий международных информагентств, многие группы людей в возрасте примерно 40-45 лет были одеты в походную одежду и шлемы. У некоторых были маски с надписью «Трамп» или изображением американского лидера, хотя значительная часть митингующих была вовсе без средств защиты. Были и совсем экзотические костюмы: одна из участниц протеста старшего возраста облачилась в наряд Статуи Свободы.

Первые демонстранты вошли в здание Конгресса практически беспрепятственно, однако затем, когда силовики начали оказывать сопротивление, люди начали бить окна и прорывать наспех устроенные баррикады. Не остановило их даже применение оружия охранниками Капитолия, в результате которого погибла одна из участниц акции. Многие конгрессмены прятались по своим кабинетам, пока демонстранты входили в зал заседания Сената или даже спрыгивали в него с балкона. Один из них занял место главы верхней палаты Конгресса – вице-президента США Майка Пенса. Не устояли и некоторые кабинеты. Мужчина лет 50 ворвался в рабочее помещение спикера Палаты Представителей Ненси Пелоси и на камеры закидывал ноги на ее стол.

Попав в Капитолий, люди пытались утащить с собой в качестве сувениров мебель из здания – например: один из демонстрантов взял с собой постамент для выступлений. Но после беспорядков уже полиция выявила крайне опасные находки. По данным силовиков, две самодельные бомбы были обнаружены в штаб-квартирах комитетов Республиканской и Демократической партий. Кроме того, полиция нашла на территории Капитолия запас бутылок с зажигательной смесью.

Президент Дональд Трамп не комментирует ночные события, потому что его лишили такой возможности – его аккаунты в Фейсбуке. Твиттере и Инстаграме были временно заблокированы после его видео на фоне протестов, на котором он говорит об украденной победе на выборах.

Дональд Трамп обещает 20 января упорядоченный переход власти, несмотря на его несогласие с исходом выборов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя белого дома.