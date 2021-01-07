Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах

До этого обе палаты американского парламента отклонили возражения на утверждение итогов голосования в штатах, где команда Дональда Трампа оспаривала победу Джозефа Байдена.

Конгресс завершил заседание, прерванное сторонниками Дональда Трампа, которые этой ночью буквально штурмовали Капитолий.

По сообщениям американских СМИ, военные предлагали продолжить процедуру в безопасном месте, но члены Конгресса решили вернуться в зал заседаний. Обе палаты парламента закончили процедуру, когда в США уже глубокая ночь.