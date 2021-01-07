Ребенок, который пострадал при обрушении льда на камчатке, находится в реанимации, — сообщили в краевом правительстве. 10-летний мальчик получил травму головы, позвоночника и грудной клетки.

Под обвал льда на Вилючинском водопаде попали четыре человека, один из них погиб.