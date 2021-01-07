Оперативный штаб сообщил, что в России за сутки выявлено 23 с половиной тысячи инфицированных коронавирусом. Из них в Москве – 4.871. Вчера в штабе говорили, что в Москве за сутки было выявлено более 5100 новых заболевших.

Сегодня, по официальным данным, число умерших в России из-за коронавируса превысило 60 тысяч, за сутки в официальную статистику попали еще 506 летальных исходов. Вчера были 445.

В Москве суточный прирост составил 76 смертей. С ноября официальное количество умерших пациентов с коронавирусом в столице, о которых сообщают ежедневно, колеблется от 70 до 80.