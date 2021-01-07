Многие политики в разных странах выражают обеспокоенность событиями в Вашингтоне, где сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Позором назвал это британский премьер Борис Джонсон. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в своем твиттере написал, что Трамп и его сторонники должны «перестать топтать демократию».

С призывами уважать демократические ценности и обеспечить мирную передачу власти выступили президент Еврокомиссии и председатель Евросовета, а также главы правительств ряда государств Европы, Канады и Австралии.