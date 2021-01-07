Конгресс США утвердил итоги выборов в ключевом штате Пенсильвания. До этого обе палаты американского парламента отклонили возражения на утверждение итогов голосования в других штатах, где команда Дональда Трампа оспаривала победу Джозефа Байдена.

Конгресс возобновил заседание, прерванное сторонниками Дональда Трампа, которые этой ночью буквально штурмовали Капитолий.

По сообщениям американских СМИ, военные предлагали продолжить процедуру в безопасном месте, но члены Конгресса решили вернуться в зал заседаний. Обе палаты парламента, несмотря на то, что в США уже глубокая ночь, продолжают штат за штатом утверждать голоса коллегий выборщиков.