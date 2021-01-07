Власти Бурятии ввели обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих самолетами из Москвы. Провериться также придется тем, кто прилетел из Новосибирска, Красноярска и Хабаровска.
Как отмечается на сайте регионального правительства, лабораторное исследование будет бесплатным.
Власти Бурятии ввели обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих самолетами из Москвы
Власти Бурятии ввели обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих самолетами из Москвы. Провериться также придется тем, кто прилетел из Новосибирска, Красноярска и Хабаровска.