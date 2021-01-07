Власти Бурятии ввели обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих самолетами из Москвы. Провериться также придется тем, кто прилетел из Новосибирска, Красноярска и Хабаровска.

Как отмечается на сайте регионального правительства, лабораторное исследование будет бесплатным.