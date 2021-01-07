Несколько бывших президентов США выступили с осуждением беспорядков в Вашингтоне. Там в ходе формальной процедуры утверждения итогов выборов сторонники действующего президента Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса.

«Так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической республике», — считает экс-президент США Джордж Буш-младший. В своем заявлении он отметил, что Капитолий штурмовали люди, чьи эмоции были подогреты неправдой и ложными надеждами. Барак Обама высказался более прямолинейно – он возложил ответственность за произошедшее на своего преемника, действующего главу государства Дональда Трампа. Он, считает Обама, подстрекал людей к насилию, продолжая лгать о результатах голосования. С этим согласен Билл Клинтон, подчеркнувший, что Трамп и его сторонники накаляли ситуацию, чтобы отменить результаты проигранного голосования. Еще один бывший президент Джимми Картер осудил насилие и подчеркнул необходимость утвердить итоги выборов, которые выиграл Джо Байден. С заявлениями по поводу событий в Вашингтоне выступили лидеры НАТО и Евросоюза. Они выразили надежду на то, что США обеспечат мирный процесс передачи власти.

В ходе беспорядков арестовано не менее 50 демонстрантов, четыре человека погибли. В центре Вашингтона введен комендантский час, в город направляются тысяча нацгвардейцев.

В полиции Вашингтона сообщили, что в столкновениях погибли 4 человека, ранены 14 полицейских, более 50 протестующих задержаны. В американской столице введен комендантский час и режим ЧС.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что обеспокоены событиями в США. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ напоминает, что Соединенные Штаты взяли на себя обязательства провести не только демократические выборы, но и обеспечить мирную передачу власти. В Бюро отметили, что все обвинения в систематическом мошенничестве на президентских выборах были необоснованными. О мошенничестве неоднократно заявлял американский президент Дональд Трамп. Он отказывается признавать свое поражение.