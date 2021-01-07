Великобритания, как утверждает ТАСС, ослабила санкционные ограничения в отношении Крыма. Как сообщается на сайте правительства Королевства, суда страны получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив и плату за пользование крымскими портами.

Британские капитаны перед внесением платы должны уведомить соответствующий госорган, который контролирует соблюдение санкционного режима.