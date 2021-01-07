На Камчатке ледяная глыба рухнула на туристов. Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали, — сообщили в МЧС. Это произошло на Вилючинском водопаде, который расположен у подножья одноименного вулкана.
Как передает РИА Новости, спасатели собираются полностью расчистить завалы, чтобы убедиться, что под ними нет людей.
На Камчатке ледяная глыба рухнула на туристов
На Камчатке ледяная глыба рухнула на туристов. Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали, — сообщили в МЧС. Это произошло на Вилючинском водопаде, который расположен у подножья одноименного вулкана.