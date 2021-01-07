На Камчатке ледяная глыба рухнула на туристов. Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали, — сообщили в МЧС. Это произошло на Вилючинском водопаде, который расположен у подножья одноименного вулкана.

Как передает РИА Новости, спасатели собираются полностью расчистить завалы, чтобы убедиться, что под ними нет людей.