Соцсеть Инстаграм вслед за Фейсбуком и Твиттером заблокировала аккаунт Дональда Трампа. Доступ к нему закрыт на сутки, — сообщили в руководстве сервиса. Инстаграм принадлежит компании Фейсбук, чьи администраторы сочли, что президент США нарушил пользовательские правила.

Ранее соцсеть Твиттер потребовала удалить видео с выступлением Трампа на фоне протестов у здания Конгресса, на котором действующий президент заявлял, что выборы были украдены.