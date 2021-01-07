Губернатор штата Нью-Йорк направил в Вашингтон тысячу бойцов нацгвардии после беспорядков у здания Конгресса. Губернатор Эндрю Куомо заявил, что это необходимо для мирной передачи власти.

Незадолго до этого Министерство обороны мобилизовало всю национальную гвардию столичного округа, которая насчитывает примерно 1800 военнослужащих. Еще 200 солдат собираются перебросить из Вирджинии.

Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на выборах. Инаугурация избранного президента Джо Байдена намечена на 20-е января.