Четверо бывших президентов США резко осудили штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа. «Великим позором» для Америки назвал это демократ Барак Обама. Билл Клинтон, который также был избран от Демократической партии заявил, что это была «атака на всю страну и Конституцию», которая, по его мнению, вызвана четырехлетней «ядовитой политикой».

Демократ Джимми Картер, старейший из бывших президентов написал, что это национальная трагедия. В свою очередь, республиканец Джордж Буш-младший заявил, что не верил своим глазам, когда наблюдал за событиями в здании Конгресса. По его словам, так оспаривают результаты выборов в банановой республике.

Сторонники Дональда Трампа минувшей ночью ворвались в здание Конгресса и на какое-то время сорвали заседание по утверждению итогов выборов, на которых победил Джо Байден. В полиции Вашингтона сообщили, что в столкновениях погибли 4 человека, ранены 14 полицейских, более 50 протестующих задержаны. В американской столице введен комендантский час и режим ЧС.