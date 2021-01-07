Власти Японии объявили о том, что введут режим ЧС в столичном регионе, где живут 37 миллионов человек. Как заявили в правительственном штабе по борьбе с коронавирусом, это связано со стремительным распространением новой инфекции.

Ранее из-за появления нового варианта коронавируса, который заразнее прежнего, третий всеобщий карантин ввели в Великобритании, в Израиле он начнет действовать предстоящей ночью, в Германии жесткие ограничения продлили.