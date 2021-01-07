Владимир Путин появился на Рождественской службе в храме без маски и перчаток.

Владимир Путин на улице подходит к священнослужителю, длинное крепкое рукопожатие – оба без перчаток. Затем по православной традиции троекратный поцелуй, но лиц не касаются. Сюжет о визите президента в церковь Николы на Липне показывают федеральные телеканалы. На кадрах разговор с директором Новгородского музея-заповедника, она рассказывает об итогах реставрационных работ в храме. Путина окружает около 10 человек, социальную дистанцию никто не соблюдает, все – без каких-либо средств защиты. Следующий кадр – Путин прикладывается к образу.

При этом диктор говорит о соблюдении в храме санитарных мер на фоне эпидемии. Перед праздником в РПЦ рекомендовали пожилым прихожанам воздержаться от посещения богослужений в Рождество из-за пандемии. Путину – 68 лет. Во время эпидемии президент почти никогда не появлялся на публике в средствах защиты.

По заявлениям Кремля, Владимир Путин не болел коронавирусной инфекцией и не сделал от нее прививку.