Глава аппарата первой леди США и двое сотрудников Белого дома подали в отставку после беспорядков в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал МS-NВС. В частности, заместитель пресс-секретаря администрации Трампа Сара Мэттьюс сказала, что глубоко встревожена тем. что сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и подчеркнула, что Америке нужна мирная передача власти.

По информации источников телеканалов МS-NВС и CNN, уйти в отставку в знак протеста могут также министр транспорта Элейн Чао и советник Трампа по национальной безопасности Роберт О,Брайен.