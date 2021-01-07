Четыре человека погибли в результате столкновений в здании Конгресса в Вашингтоне, сообщили в городской полиции. Пострадали, по данным властей, по меньшей мере 14 полицейских, двое госпитализированы. Задержано более 50 человек.

Сторонники Дональда Трампа минувшей ночью прорвались в здание Конгресса, когда он начал утверждать итоги выборов, на которых победил Джо Байден. Как передает телеканал CNN, они разгромили кабинеты некоторых демократов, в том числе спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Была задействована национальная гвардия и спецназ ФБР. В полиции Вашингтона сообщили, что в здании Капитолия после штурма протестующими были обнаружены две самодельные бомбы, а в грузовике на территории Капитолия нашли пистолет и бутылки с зажигательной смесью.



В американской столице ввели комендантский час и режим ЧС, который будет действовать вплоть до дня инаугурации Джо Байдена 20 января. Байден назвал произошедшее мятежом и обвинил в подстрекательстве Дональда Трампа. Аккаунты действующего президента в Фейсбуке и Твиттере временно заморожены.

Лидеры ЕС осудили беспорядки в Вашингтоне. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такого не должно быть в демократических странах.

Президент Франции подчеркнул, что в демократических государствах должны чтить человеческое достоинство и признание свободы как высшей ценности.