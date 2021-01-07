Правительство России утвердило перечень отечественных программ для предустановки на продаваемую в стране электронику. В итоговый список вошли сервисы Яндекса, почта от Мейл.ру, мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», а также соцсети ВКонтакте и Одноклассники, – пишет газета «Коммерсантъ».