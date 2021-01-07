Правительство России утвердило перечень отечественных программ для предустановки на продаваемую в стране электронику. В итоговый список вошли сервисы Яндекса, почта от Мейл.ру, мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», а также соцсети ВКонтакте и Одноклассники, – пишет газета «Коммерсантъ».
2021-01-07T09:33:31+03:00
2021-01-07T09:47:19+03:00
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09:33, 07 января 2021
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