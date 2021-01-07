Владимир Путин появился на Рождественской службе в храме без маски. Не соблюдали меры предосторожности из-за коронавируса и все остальные участники богослужения. Об этом свидетельствуют кадры, показанные на госТВ. После службы Путин поздравил россиян с Рождеством также без защитной маски.

Владимир Путин не болел коронавирусной инфекцией, по крайней мере, судя по заявлениям Кремля. Также он не делал прививку от коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор предупредил руководителей религиозных организаций о необходимости соблюдать масочный режим во время празднования Рождества. В службе заявили, что на время праздничных мероприятий должен быть ограничен доступ в церковь лиц с высоким риском заражения коронавирусом, в частности, людей старше 65 лет, — напоминает газета «Коммерсантъ». Путину — 68.