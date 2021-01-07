Демократы получают контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам выборов в штате Джорджия, — передает CNN. Борьба шла за два кресла в верхней палате. С победой кандидатов от Демократической партии расклад голосов в Сенате теперь 50 на 50, но после 20-го января решающий голос будет у спикера Сената и вице-президента Камалы Харрис, которая представляет Демократическую партию.

У демократов также большинство в Палате представителей. Поскольку республиканцы потеряли контроль над Сенатом, то они не смогут блокировать инициативы новой администрации Белого дома во главе с Джо Байденом.