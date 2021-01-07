Телеканал CNN утверждает, что в Белом доме начали обсуждать возможность досрочной отставки Дональда Трампа. Речь идет о применении 25-й поправки к Конституции, которая позволяет отстранить президента от должности решением большинства членов Кабинета министров. Они должны признатЬ, что глава государства не в состоянии выполнять свои обязанности. В этом случае его полномочия перейдут вице-президенту Майку Пенсу.

Члены юридического комитета Палаты представителей в обращении к Пенсу и Кабинету министров заявили о том, что Дональд Трамп «ментально нездоров».