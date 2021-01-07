В Вашингтоне введенный из-за беспорядков режим ЧС продлили до инаугурации Джо Байдена. Об этом сообщила мэр американской столицы Мюриэл Боузер. Режим ЧС и комендантский час ввели накануне вечером после того, как сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса, который тогда начал утверждать итоги выборов.

Мэр Вашингтона заявила, что Трамп продолжает разжигать гнев и насилие, утверждая, что выборы были недействительными. Беспорядки назвал мятежом избранный президент Джо Байден, он обвинил Трампа в подстрекательстве.

По данным полиции, в результате столкновений погибли четыре человека. Как передает CNN, сторонники Трампа в здании Капитолия разгромили кабинеты некоторых демократов, в том числе спикера палаты представителей, Нэнси Пелоси.