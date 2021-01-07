Аккаунт Дональда Трампа в Твиттере заблокирован на 12 часов, в Фейсбуке на сутки. В соцсетях это объясняют тем, что президент США нарушил правила пользования сервисами – речь идет о его утверждениях о нелегитимности прошедших президентских выборах, на которых он проиграл Джо Байдену.

Тем временем сайт TechCrunch пишет, что Фейсбук и YouTube удаляют видео и фотографии сторонников Трампа, которые этой ночью прорвались в здание Конгресса. На опубликованных фото, в частности, полуголые люди в костюмах викингов, один из сторонников Трампа сфотографировался в кабинете спикера Палаты представителей одного из лидеров демократов Нэнси Пелоси. Как передает CNN, сторонники Трампа украли табличку с ее двери и разбили в кабинете зеркало.

Вторжение сторонников Трампа в Конгресс, когда его обе палаты начали утверждать итоги выборов, на которых победил Джо Байден, имело мощный медийный эффект, — отметил в нашем эфире профессор Чикагского университета, экономист Константин Сонин. Однако, по его мнению, серьезных политических изменений не произошло.

Константин Сонин добавил, что беспорядки в Конгрессе серьезно ухудшили положение Дональда Трампа. Тем временем, Конгресс возобновил заседание, на котором продолжает штат за штатом утверждать голоса выборщиков.