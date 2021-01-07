Как минимум четыре человека погибли в результате массовых беспорядков в Вашингтоне. В городе из-за протестов ввели комендантский час.

В полиции округа Колумбия объявили, что одного из протестующих застрелила охрана Капитолия, когда он попытался прорваться в Палату представителей, а еще три человека скончались из-за «критических проблем со здоровьем». Других подробностей представители закона не сообщили.

Беспорядки в Вашингтоне начались после акции в поддержку президента Дональда Трампа «Марш за спасение Америки», на которой он не признал поражение на выборах. Сотни сторонников главы Белого дома ворвались в здание Капитолия. Они продержались там несколько часов. В социальных сетях появились множество фотографий и видео, на которых люди с американскими флагами ходят по зданию и выкрикивают патриотические лозунги. На снимках заметно, что некоторые сторонники президента забирались на трибуну парламента и сидели в личных рабочих кабинетах народных избранников.

Штурм Капитолия произошел в тот момент, когда там проходило заседание по утверждению голосов выборщиков на выборах президента. В связи с волнениями сенаторов срочно эвакуировали.

Остановили беспорядки с помощью национальной гвардии, которую прислали в Вашингтон по согласованию с вице-президентом Майком Пенсом. Сейчас конгресс уже продолжил работу.

Тем временем избранный президент Джо Байден обвинил в произошедшем Дональда Трампа лично. По мнению демократа, глава Белого дома подстрекал своих сторонников к мятежу.