На Камчатке, при обрушении льда на Вилючинском водопаде один человек погиб и трое пострадали. В экстренных службах сказали агентству РИА новости, что под завалами могут быть туристы. По факту гибели человека следователи начали проверку. Среди пострадавших есть ребенок в крайне тяжелом состоянии, — передает Интерфакс
2021-01-07T08:34:25+03:00
2021-01-07T08:35:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2770018-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 07 января 2021
Загрузка комментариев...