На Камчатке, при обрушении льда на Вилючинском водопаде один человек погиб и трое пострадали. В экстренных службах сказали агентству РИА новости, что под завалами могут быть туристы. По факту гибели человека следователи начали проверку. Среди пострадавших есть ребенок в крайне тяжелом состоянии, — передает Интерфакс