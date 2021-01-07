В Евросоюзе и НАТО осудили беспорядки в Вашингтоне. О том, что эти события шокируют, говорится в заявлении и Генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, и об этом также написал в Твиттере глава Евросовета Шарль Мишель. Они выражают надежду, что в США будет обеспечен мирный переход власти к избранному президенту