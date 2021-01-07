В Евросоюзе и НАТО осудили беспорядки в Вашингтоне. О том, что эти события шокируют, говорится в заявлении и Генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, и об этом также написал в Твиттере глава Евросовета Шарль Мишель. Они выражают надежду, что в США будет обеспечен мирный переход власти к избранному президенту
2021-01-07T08:33:59+03:00
2021-01-07T08:33:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 07 января 2021
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