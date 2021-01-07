Демократы в Конгрессе вновь требуют импичмента Дональда Трампа. Члены юридического комитета Палаты представителей призывают вице-президента Майка Пенса отстранить главу Белого дома от должности. По их словам, президент Трамп «показал, что он не в здравом уме» и не в состоянии принять поражение на президентских выборах.

Демократы апеллируют к 25-й поправке Конституции США, которая предполагает досрочное прекращение полномочий президента по решению Кабинета министров на основании его неспособности выполнять свои обязанности. Соответствующий документ должны подписать большинство членов Кабинета.