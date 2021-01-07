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08:33, 07 января 2021

Однопартиец Трампа, сенатор Митт Ромни заявил, что вторжение в Конгресс произошло из-за уязвленной гордости президента

Однопартиец Дональда Трампа, сенатор Митт Ромни заявил, что вторжение в Конгресс произошло из-за уязвленной гордости действующего президента. Ромни назвал Трампа «Эгоистом, который намеренно дезинформировал своих сторонников и подбил на беспорядки». Как и избранный президент Джо Байден, Ромни назвал произошедшее мятежом.
Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании беспорядков. По его словам, события в Капитали останутся в истории как «момент величайшего стыда и позора американской нации».
Реакция Дональда Трампа неизвестна, поскольку его лишили доступа к аккаунтам в Фейсбуке и Твиттере. Это временная заморозка, но администрация Твиттера предупредила, что в случае новых записей, которые нарушают правила соцсети, микроблог Трампа с миллионами подписчиков может быть заблокирован навсегда.



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