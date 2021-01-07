Конгресс США возобновил процедуру утверждения выборов, прерванную из-за беспорядков. Члены обеих палат поэтапно утверждают голоса выборщиков штат за штатом. Отозваны возражения республиканцев.

Отозвано возражение республиканцев против утверждения голосов выборщиков в Неваде, Мичигане и Джорджии.

Формальная процедура началась накануне, она была прервана из-за того. что сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. Ряд конгрессменов эвакуировали на военную базу. По сообщениям американских СМИ вице-президент Майкл Пенс распорядился ввести войска национальной гвардии в столицу.

В здание Конгресса был введен спецназ ФБР. Как передает телеканал CNN, силовики обезвредили бомбу.

В полиции столичного округа сообщили, что жертвами беспорядков стали четыре человека, в том числе женщина, получившая огнестрельное ранение в здании Конгресса.

По данным полиции задержаны около 50 человек, в основном за нарушение комендантского часа.