В Евросоюзе одобрили применение второй вакцины от коронавируса – производства американской компании Moderna. Первым зарегистрированным в ЕС препаратом стала разработка BioNTech и Pfizer.

Безопасной и эффективной считает вакцину Moderna европейский регулятор, в его заявлении говорится, что ее рекомендовано выпустить в оборот на территории ЕС. Еврокомиссия одобрила применение вакцины. Ее председатель Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа потенциально обеспечила себя 2 миллиардами доз препаратов в рамках контрактов по предзаказам с несколькими производителями. Поставки вакцины компании Moderna начнутся уже в первом квартале этого года. По результатам третьего этапа испытаний она показала эффективность выше 94%. Эффективность первого зарегистрированного в Европе препарата от BioNTech и Pfizer на 1% выше. Такие же показатели и у российского «Спутника», утверждают его создатели. По их данным, этой вакциной уже привились более миллиона россиян. Разработчики обещают, что с февраля в стране будут производиться десятки миллионов доз вакцины.

В России массовая вакцинация началась месяц назад.