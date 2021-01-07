На фоне ночных событий в Вашингтоне в сенате поменялся расклад сил. По предварительным данным, контроль за ним возьмёт демократическая партия.

Пастор баптистской церкви Рафаэль Варнок и режиссёр-документалист Джон Оссоф победили на выборах в штате Джорджия. Об этом сообщило агентство Reuters. Получается, что по итогам голосования демократы, от которых они оба выдвигаются, получают контроль над сенатом.

По оценке агентства, учитывая, что на текущий момент партия уже занимает большинство в палате представителей, избранному президенту Джо Байдену и его администрации будет легче реализовывать свои планы. Ожидается, что они смогут принять целый ряд законопроектов, которые касаются как борьбы с коронавирусом, так и изменения климата.

Варнок и Оссоф победили в результате второго тура выборов. В то время как остальные штаты определились с сенаторами еще в ноябре, в Джорджии голосование проводили еще раз, потому что в осенью никто из кандидатов не набрал более 50-ти процентов.

Фактически места в сенате между партиями будут поделены ровно 50 на 50. Тем не менее, демократы получают преимущество, поскольку возглавляет верхнюю палату парламента вице-президент, которой станет Камала Харрис. За ней в спорных ситуациях всегда будет последнее слово.