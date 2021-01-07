После насильственного штурма Капитолия сторонникам Дональда Трампа Конгресс США возобновил заседание

После насильственного штурма Капитолия сторонникам Дональда Трампа Конгресс США поздно вечером в среду возобновил заседание, на котором должны быть формально утверждены итоги президентских выборов. В результате беспорядков на Капитолийском холме одна женщина погибла, Капитолий был вандализирован и разгромлен, а члены кабинета министров обсуждают, по данным СМИ, возможность немедленного отрешения Трампа от должности.

«Сегодня был черный день в истории Капитолия», заявил вице-президент США Майк Пенс, открывая возобновившееся заседание Конгресса. «Мы строжайше осуждаем устроенное здесь насилие, а тем кто устроил этот хаос в Капитолии — вы не выиграли, насилие никогда не побеждает, побеждает свобода», заявил Пенс, которого наряду с конгрессменами эвакуировала секретная служба и полиция после того, как в здание Капитолия ворвались сотни сторонников Трампа и устроили внутри разгром. Трамп, как позднее стало известно, отказался задействовать Нацгвардию для усмирения беспорядков — соответствующий приказ отдал Майк Пенс. Нападение на Капитолий произошло сразу после митинга в Вашингтоне, на котором перед своими сторонниками выступил Дональд Трамп, призвавший их идти на Капитолийский холм. Даже после начала насильственных беспорядков Трамп не осудил своих сторонников, а снова ложно заявил о том, что выборы были у него украдены, и призвал всех разойтись по домам. Слова Трампа вынудили Твиттер удалить несколько твитов президента и заблокировать его аккаунт на 12 часов. Как сообщает CBS, члены кабинета Трампа начали обсуждение применение 25-й поправки к Конституции США, которая позволяет отрешить президента от должности в случае неспособности исполнять им свои обязанности. Не только демократы, но и республиканцы признают, что даже оставшиеся две недели нахождения Трампа у власти могут привести к непредсказуемым последствия. Пресса и политики называют то, что произошло 6 января, худшей атакой на американскую демократию в истории страны и попыткой госпереворота.

Даже несмотря на разгром Капитолия сторонниками Трампа, не все республиканские сенаторы отказались от попыток опротестовать голоса выборщиков от тех штатов, которые Джо Байден забрал у Трампа. После возобновления сессия Конгресса, Сенат и Палата Представителей заблокировали первое возражение по Аризоне подавляющим большинством голосов.