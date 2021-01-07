Число жертв беспорядков в Вашингтоне увеличилось до пяти

Как сообщил глава полиции города, четыре человека скончались в ходе протестов в Вашингтоне. Обстоятельства их гибели не уточняются. Ранее сообщалось, что при штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа смертельное ранение получила ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Кто в нее стрелял, сейчас выясняется.

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер Продлила на 15 дней режим ЧС из-за ночных беспорядков в американской столице и блокирования сторонниками Трампа работы Конгресса. По ее словам, протестные настроения подогреваются риторикой Трампа, который заявляет о нелегитимности прошедших выборов и не признает поражения. Указанием мэра режим ЧС продлится вплоть до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая, в соответствии с конституцией, должна состояться 20 января.

В свете беспорядков в Вашингтоне и блокирования работы Конгресса, члены юридического комитета Палаты представителей США потребовали Импичмента Дональда Трампа. Они призывают вице-президента Майка Пенса и членов администрации действующего президента применить 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от должности еще до инаугурации Джо Байдена.