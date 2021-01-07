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07:31, 07 января 2021

В Подмосковье сегодня не откроются прививочные пункты

Продолжить работу они должны будут только завтра.

Всего в регионе развернуты более девяноста прививочных пунктов, сегодня – единственный день, когда они работать не будут. В остальное время жители Подмосковья могут выбрать себе время и записаться на вакцинацию или на сайте государственных услуг или по телефону 112.

Сколько граждан уже прошли через эту процедуру – власти Московской области пока не объявляли. В минувший понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что всего по стране провели восемьсот тысяч уколов отечественной вакциной «Спутник V».
При том, что Россия почти раньше всех начала массовую вакцинацию, сейчас она не входит и в первую пятёрку стран по количеству привитых. Сначала в этом списке идут Соединённые Штаты и Китай – там количество прививок уже превысило четыре с половиной миллиона, а за ними – Израиль и Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетяньяху предполагал, что именно его страна станет первой в мире, у которой получится преодолеть коронавирусный кризис.



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