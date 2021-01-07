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07:29, 07 января 2021

Одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой продлили арест

В следственной тюрьме она находится с сентября.

По меньшей мере до 8 марта пробудет под стражей член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Адвокатам не удалось добиться перевода подзащитной под домашний арест. В следственной тюрьме №8 в Жодино Колесникова находится с сентября. Она оказалась там после того, как власти Белоруссии попытались выдворить ее из страны, но границе оппозиционерка порвала свой паспорт. Это стало одним из своеобразных символов протеста. Теперь ей предъявлено обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Республики через СМИ и сети Интернет. В декабре она также стала фигурантом дела о «создании экстремистского формирования», заведенного в отношении представителей президиума Координационного совета. Напомню, что он появился в качестве ответа оппозиции на фальсификацию президентских выборов этим летом. Все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

Акции протеста в Белоруссии не стихают с августа, когда Александр Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов. Его легитимность не признают многие европейские страны.



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