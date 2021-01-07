Член Палаты представителей США Ильхан Омара начала готовить документы для инициирования процедуры импичмента Трампа

Член Палаты представителей США Ильхан Омара начала готовить документы для инициирования процедуры импичмента Дональда Трампа.

Ильхан Омара уверена, что Конгресс не может позволить Дональду Трампу оставаться на своем посту и это вопрос сохранения республики. По мнению члена Палаты представителей, она и ее коллеги должны исполнить данную присягу и сделать все для отстранения Трампа от должности. Об этом Омара написала в своем аккаунте в Твиттере. Согласно конституции США, процедуру импичмента президента должна инициировать палата представителей. Основаниями для отстранения главы государства от должности могут стать серьезные правонарушения, включая государственную измену. После утверждения импичмента в нижней палате Конгресса, его должен одобрить сенат. В тоже время, по информации телеканала CNN, члены кабинета Дональда Трампа также обсуждают возможность его отстранения от власти и передачи полномочий главы государства Майклу Пенсу. Трамп формально сейчас остается действующим президентом США до инаугурации Джо Байдена, которая предварительно назначена на 20 января.

Дональд Трамп станет третьим президентом в истории США, в отношении которого может быть запущена процедура импичмента.