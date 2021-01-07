Установлена личность жертвы ночного штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа

Это ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Как сообщил телеканал Fox News со ссылкой на родственников, Бэббитт была твердой сторонницей президента Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, в том числе четырежды — за рубежом. Как Бэббитт оказалась в Капитолии во время беспорядков и кто в нее стрелял, пока неизвестно. Беспорядки произошли в среду в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Сейчас дебаты в Конгрессе возобновились.

После беспорядков в Вашингтоне задержаны, по данным АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС, 30 человек. Всем им вменяется нарушение комендантского часа, который был введен мэрией американской столицы после штурма Капитолия сторонниками президента Трампа . Прерванное на несколько часов заседание, уже возобновилось. Причем, как свидетельствуют американские СМИ,ряд республиканцев считает, что Трамп должен быть отстранен от власти еще до инаугурации Байдена.

Власти штата Нью-Йорк направят вВашингтон тысячу бойцов Нацгвардии США. Как заявил губернатор Эндрю Куомо, в связи с беспорядками в столице США Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне «до двух недель для содействия мирной передаче президентских полномочий».