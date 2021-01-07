В США суд должен вынести приговор россиянину, обвиняемому в крупнейшей в истории страны краже персональных данных

В США суд сегодня должен вынести приговор россиянину, которого обвиняют в крупнейшей в истории страны краже персональных данных. Вину подсудимый признал.

Взлом компьютерных сетей крупных американских финансовых организаций, хищение данных десятков миллионов клиентов — за это Андрею Тюрину грозит длительный тюремный срок. Его экстрадировали из Грузии по запросу властей США осенью 18-го года, с тех пор он в тюрьме. Россиянин по данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка участвовал в глобальной кибератаке. Только с серверов финансового холдинга JP Morgan Chase & Co были украдены персональные данные более 80-ти миллионов человек. Преступная деятельность, в которой обвиняют Тюрина, продолжалась несколько лет с 2012-го года. Он пользовался серверами в Турции, Египте, Чехии, Южной Африке и других странах. Прокуратура потребовала отправить россиянина за решётку почти на 20 лет. Адвокаты попросили о более мягком наказании с учётом характеристики личности подсудимого и его раскаяния. Приговор должны были вынести еще несколько месяцев назад, но не раз откладывали. Судья Лаура Суэйн огласит решение по видеосвязи.

По громкому делу проходит еще несколько фигурантов, в том числе израильтянин Гери Шалон. Прокуратура США называет его организатором масштабной хакерской атаки. Он также был экстрадирован в Штаты.