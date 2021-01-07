Дональд Трамп обратился к захватившим здание конгресса своим сторонникам

Он призвал не вступать в конфронтацию с силовиками.

«Я понимаю вашу боль и переживания. В США прошли выборы, которые были у нас украдены. Но пожалуйста, поддержите полицию Капитолия и силы правопорядка. Они работают на благо нашей страны. Пусть протест останется мирным. Нет насилию! Мы — партия закона и порядка, уважайте закон и наших великих женщин и мужчин – сотрудников правоохранительных органов. Нам нужен мир, поэтому — идите домой. Мы вас любим, вы – особенные. Спасибо!»

Полиция пыталась разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа.

Члены кабинета Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти. По сведениям телеканала Си-би-эс, полномочий главы государства могут быть переданы вице-президенту Майклу Пенсу. Сторонники американского лидера в среду ворвались в Конгресс и сорвали процесс утверждения итогов президентских выборов. Источники телеканала утверждают, что члены американского правительства обсуждают такую возможность, но пока еще не представили свои предложения Пенсу. Президентский срок Трампа истекает 20 января, когда состоится инаугурация Джозефа Байдена, чью победу глава государства не признает.