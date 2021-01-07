Телеканал CBS: Члены кабинета Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти

По сведениям телеканала CBS, полномочия главы государства могут быть переданы вице-президенту Майклу Пенсу.

Сторонники американского лидера в среду ворвались в Конгресс и сорвали процесс утверждения итогов президентских выборов. Источники телеканала утверждают, что члены американского правительства обсуждают такую возможность, но пока еще не представили свои предложения Пенсу.

Президентский срок Трампа истекает 20 января, когда состоится инаугурация Джозефа Байдена, чью победу глава государства не признает.