Ведущие соцсети временно блокируют учётные записи Дональда Трампа.

Аккаунт президента в Твиттере заблокирован на 12 часов. После заявлений об украденной победе соцсеть ограничила возможность президента оставлять сообщения из-за нарушения своих правил. В случае их повторения учетную запись Трампа полностью удалят. Компания настаивает, что в свете беспорядков в Вашингтоне три записи Трампа в «Твиттере» должны быть удалены. В свою очередь, ФБ «заморозил» страницу Трампа на сутки.