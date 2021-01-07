Ведущие соцсети временно блокируют учётные записи Дональда Трампа.

Аккаунт президента в Твиттере заблокирован на 12 часов. После заявлений об украденной победе соцсеть ограничила возможность президента оставлять сообщения из-за нарушения своих правил. В случае их повторения учетную запись Трампа полностью удалят. Компания настаивает, что в свете беспорядков в Вашингтоне три записи Трампа в «Твиттере» должны быть удалены. В свою очередь, ФБ «заморозил» страницу Трампа на сутки.
2021-01-07T05:10:09+03:00
2021-01-07T05:10:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 07 января 2021
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